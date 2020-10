Crotone-Juventus, pari e polemiche: Var annulla il gol decisivo di Morata (Di sabato 17 ottobre 2020) La Juve non passa a Crotone e Pirlo torna a Torino con un solo punto. Simy segna il vantaggio ed esibisce la maglia contro la polizia nigeriana, Morata firma il pareggio. Allo spagnolo annullato... Leggi su ilmattino (Di sabato 17 ottobre 2020) La Juve non passa ae Pirlo torna a Torino con un solo punto. Simy segna il vantaggio ed esibisce la maglia contro la polizia nigeriana,firma il pareggio. Allo spagnoloto...

juventusfc : KICK-OFF! Ci siamo, inizia #CrotoneJuve! Viviamola come sempre, tutti INSIEME! ?? FORZA JUVE, #FINOALLAFINE! LIVE… - juventusfc : Precedenti, curiosità e statistiche ?? Tutto quello che c'è da sapere su #CrotoneJuve ?? - juventusfc : Quale dei gol ?? bianconeri a Crotone preferite? Qui ?? - ARappazzo : RT @AntonelloAng: Rigore contro, espulsione inventata,2 punizioni dal limite non concesse, gialli non dati (e un rosso)al Crotone. Nonostan… - Simply1897 : RT @CucchiRiccardo: Una #Juventus in rodaggio, con molti nuovi inserimenti e con una personalità tattica ancora indefinibile. Il #Crotone l… -