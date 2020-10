Coronavirus, chiude il suo locale a mezzanotte e lo riapre 15 minuti dopo: i vigili non possono multarlo, ecco perchè (Di sabato 17 ottobre 2020) In attesa di un nuovo Dpcm, più chiaro e con delle misure restrittive più severe per limitare il contagio del Coronavirus, che potrebbe essere reso noto tra domani e lunedì, arrivano da tutte le parti d’Italia delle storie bizzare, quasi tutte legate a multe ricevute e multe… scampate. Una delle più assurde arriva da Catanzaro: il proprietario di una attività ha chiuso, come scritto nel Dpcm, il suo locale alle 24, sedutosi poi su una panchina vicina ha aspettato un quarto d’ora per poi riaprie. Le forze dell’ordine non hanno tardato ad arrivare sul luogo per quella che si prospettava una salata multa. Multa che, però, la polizia non ha potuto fare all’esercente che ha motivato il suo gesto così: “l’orario di riapertura non c’è. Il presidente ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) In attesa di un nuovo Dpcm, più chiaro e con delle misure restrittive più severe per limitare il contagio del, che potrebbe essere reso noto tra domani e lunedì, arrivano da tutte le parti d’Italia delle storie bizzare, quasi tutte legate a multe ricevute e multe… scampate. Una delle più assurde arriva da Catanzaro: il proprietario di una attività ha chiuso, come scritto nel Dpcm, il suoalle 24, sedutosi poi su una panchina vicina ha aspettato un quarto d’ora per poi riaprie. Le forze dell’ordine non hanno tardato ad arrivare sul luogo per quella che si prospettava una salata multa. Multa che, però, la polizia non ha potuto fare all’esercente che ha motivato il suo gesto così: “l’orario di riapertura non c’è. Il presidente ...

