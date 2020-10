Conferenza stampa De Zerbi: «Bologna coraggioso, moriremo col gioco» (Di sabato 17 ottobre 2020) Roberto De Zerbi è intervenuto in Conferenza stampa: ecco le parole del tecnico del Sassuolo prima della gara con il Bologna Roberto De Zerbi è intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna. Bologna – «Forse negli ultimi anni il Bologna, insieme all’Atalanta, è stata la squadra che ha avuto più coraggio, avendo risultati molto buoni perché due anni fa si sono salvati facendo un girone di ritorno strepitoso, l’anno scorso sono arrivati appena appena dietro di noi. Li ammiriamo per il coraggio e per quello che cercano di fare». IL gioco – «Noi dobbiamo essere convinti al 100% che alla lunga possiamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Roberto Deè intervenuto in: ecco le parole del tecnico del Sassuolo prima della gara con ilRoberto Deè intervenuto inalla vigilia della gara contro il– «Forse negli ultimi anni il, insieme all’Atalanta, è stata la squadra che ha avuto più coraggio, avendo risultati molto buoni perché due anni fa si sono salvati facendo un girone di ritorno strepitoso, l’anno scorso sono arrivati appena appena dietro di noi. Li ammiriamo per il coraggio e per quello che cercano di fare». IL– «Noi dobbiamo essere convinti al 100% che alla lunga possiamo ...

