Cinema in lutto, è morta Rhonda Fleming

Rhonda Fleming è morta all'età di 97 anni. Ha recitato nei film di Alfred Hitchcok e Fritz Lang. LOS ANGELES (STATI UNITI) – Cinema in lutto. E' morta all'età di 97 anni Rhonda Fleming, attrice conosciuta per aver preso parte a diverse pellicole di Alfred Hitchcok e Fritz Lang. La notizia della scomparsa dell'artista è stata data dalla sua assistente, Carla Sapon, ai microfoni del New York Times. Non si conoscono le cause del decesso, con la famiglia che ha preferito mantenere il massimo riserbo sulle condizioni di salute dell'attrice. Chi era Rhonda Fleming Nata a Los Angeles il 10 agosto 1923 (Leone), Rhonda ...

