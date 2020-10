Caltanissetta, non credevo fosse così difficile usare il femminile nel discorso pubblico! (Di sabato 17 ottobre 2020) Sono passati dieci anni da quando, nel 2010, scrissi della decisione del Consiglio comunale di Imola di aggiornare il regolamento del Consiglio con il linguaggio sessuato, includendo il femminile. Ricordavo la studiosa femminista Alma Sabatini, del cui lavoro si sa ancora poco, che negli anni ’80 indicò nel suo libro Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana una semplice ed efficace strada da percorrere, nella scuola e nelle agenzie formative, per debellare gli stereotipi sessisti a partire dal linguaggio, proponendo una ovvietà: cominciamo a parlare nominando il femminile nel discorso di ogni giorno; basta con il “neutro” (che non esiste in italiano); obiettiamo a chi dice uomo, e poi aggiunge “inteso come genere umano” che in realtà sta scegliendo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Sono passati dieci anni da quando, nel 2010, scrissi della decisione del Consiglio comunale di Imola di aggiornare il regolamento del Consiglio con il linguaggio sessuato, includendo il. Ricordavo la studiosa femminista Alma Sabatini, del cui lavoro si sa ancora poco, che negli anni ’80 indicò nel suo libro Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana una semplice ed efficace strada da percorrere, nella scuola e nelle agenzie formative, per debellare gli stereotipi sessisti a partire dal linguaggio, proponendo una ovvietà: cominciamo a parlare nominando ilneldi ogni giorno; basta con il “neutro” (che non esiste in italiano); obiettiamo a chi dice uomo, e poi aggiunge “inteso come genere umano” che in realtà sta scegliendo di ...

