Trieste Science+Fiction Festival 2020 debutta on line: svelato il programma (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il più importante Festival italiano dedicato alla fantascienza, in programma dal 29 ottobre al 3 novembre dal vivo a Trieste, debutta per la prima volta anche online. Trieste Science+Fiction Festival 2020, il più importante evento italiano dedicato all'esplorazione della fantascienza e del futuro in programma dal 29 ottobre al 3 novembre nel capoluogo giuliano, per la prima volta arriva anche sul web. Quest'anno l'evento avrà luogo, con modalità di partecipazione ibrida sia online che dal vivo, in tre diverse sale: il Cinema Ariston e il Teatro Miela di Trieste e, per la prima volta, nella Sala Web di MYmovies, sito leader in Italia nell'informazione ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il più importanteitaliano dedicato alla fantascienza, indal 29 ottobre al 3 novembre dal vivo aper la prima volta anche on, il più importante evento italiano dedicato all'esplorazione della fantascienza e del futuro indal 29 ottobre al 3 novembre nel capoluogo giuliano, per la prima volta arriva anche sul web. Quest'anno l'evento avrà luogo, con modalità di partecipazione ibrida sia onche dal vivo, in tre diverse sale: il Cinema Ariston e il Teatro Miela die, per la prima volta, nella Sala Web di MYmovies, sito leader in Italia nell'informazione ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Trieste Science+Fiction Festival 2020 debutta on line: svelato il programma - ComunediTrieste : A partire da, oggi, venerdì 16 ottobre, alla Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio, il #Trieste Science+Fiction F… - triestecultura : A partire da, oggi, venerdì 16 ottobre, alla Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio, il #Trieste Science+Fiction F… - _Elanor_ : RT @tsplusf: Trieste Science+Fiction Festival per la prima volta online con il meglio di fantascienza, horror e fantasy! Scopri il program… - tsplusf : Trieste Science+Fiction Festival per la prima volta online con il meglio di fantascienza, horror e fantasy! Scopri… -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste Science+Fiction Trieste Science+Fiction Festival 2020 si svolgerà sia online che dal vivo Lega Nerd Trieste Science+Fiction Festival 2020 debutta on line: svelato il programma

Trieste Science+Fiction Festival 2020, il più importante evento italiano dedicato all'esplorazione della fantascienza e del futuro in programma dal 29 ottobre al 3 novembre nel capoluogo giuliano ...

AL TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL I DISEGNI DI ROMEO TOFFANETTI

da venerdì 16 ottobre fino a domenica 8 novembre la mostra “Visioni di Tergeste Futura”, allestita presso la Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio ...

Trieste Science+Fiction Festival 2020, il più importante evento italiano dedicato all'esplorazione della fantascienza e del futuro in programma dal 29 ottobre al 3 novembre nel capoluogo giuliano ...da venerdì 16 ottobre fino a domenica 8 novembre la mostra “Visioni di Tergeste Futura”, allestita presso la Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio ...