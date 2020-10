Sud Motori supera lockdown con Italianonsiferma di Banca Generali e Credimi

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – Se le preoccupazioni sanitarie potate ancora una volta dalla pandemia restano al primo posto, appena un gradino sotto ci sono quelle economiche. Che investono tutta l’Italia a partire dal quel tessuto produttivo che permea l’economia del nostro Paese, ovvero le piccole e medie imprese che, comunque, in questi mesi attraversati da chiusure e incertezze, hanno affrontato le difficoltà senza abbattersi. In tal senso, ci sono storie che dimostrano come molte aziende vitali prima del Covid possono esserlo anche ora, guardando al futuro con ottimismo. È il caso di Sud, pmi salernitana fondata nel 1996. Un’azienda giunta alla terza generazione familiare e che oggi rappresenta l’eccellenza nel campo delle rettifichecon una linea di produzione completa: dalla fase iniziale di smontaggio, ...