Stardust | fragilità e conflitti di David Bowie prima di Ziggy

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Se c’è uno spartiacque nella successione di metamorfosi che è la carriera diè la transizione compresa tra gli album “The Man Who Sold the World” e “Hunky Dory”. Indagare sul ‘buco nero’ della crisi che sfocerà nella nascita dell’extraterrestre, con i suoi “Spiders from Mars”, è il non facile compito che si assume “”, biopic molto sui generis confezionato da Gabriel Range, in antealla Festa del Cinema di Roma.Il film è stato sfiduciato a priori dagli innumerevoli blog e forum dei fans, perché gli eredi dinon hanno autorizzato l’uso dei brani musicali (benché li abbiano spesso concessi per ...