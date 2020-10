Scuole chiuse in Campania, ecco perché De Luca ha firmato l'ordinanza più contestata (Di venerdì 16 ottobre 2020) Chiude le Scuole di ogni ordine e grado - inclusi gli asili - (e molto altro con un'altra mazzata per il mondo del food e degli organizzatori di eventi) da oggi e fino al 30 ottobre per evitare... Leggi su ilmattino (Di venerdì 16 ottobre 2020) Chiude ledi ogni ordine e grado - inclusi gli asili - (e molto altro con un'altra mazzata per il mondo del food e degli organizzatori di eventi) da oggi e fino al 30 ottobre per evitare...

MediasetTgcom24 : Campania, De Luca: scuole chiuse fino al 30/10, solo 'a distanza' - lucatelese : La chiusura delle scuole in Campania è una buffonata, se si guardano i dati dei contagiati nelle classi 0,075% st… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Azzolina: 'Scuole chiuse in Campania decisione gravissima' #coronavirus - SkyTG24 : Covid, contagi nelle scuole e istituti chiusi: la situazione regione per regione - ClaudioMeazza : RT @riktroiani: #Crisanti a #DrittoeRovescio dice che il lockdown a Natale è la soluzione migliore perché le scuole sono chiuse e così anch… -