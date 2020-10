Sci alpino, calendario femminile favorevole a Shiffrin e Vlhova. Più gare tecniche che veloci. E i paralleli… (Di venerdì 16 ottobre 2020) Se nello sci alpino maschile l’era post-Hirscher è partita di fatto la scorsa stagione, dopo il ritiro estivo del folletto austriaco vincitore per 8 volte consecutive della classifica generale di Coppa, ecco che il circuito femminile si trova ad affrontare un deciso cambio generazionale grazie soprattutto ai ritiri di tre fenomenali atlete della classe di ferro 1989 (resta solo Tessa Worley a tenerne alta la bandiera), ovvero Anna Veith (“la più elegante di sempre”, per usare parole proprio della suddetta francesina), la figlia d’arte Tina Weirather e la “signora” del Circo Bianco, Viktoria Rebensburg.Domani, dal ghiacciaio Rettenbach, che si trova sopra il delizioso paese tirolese di Sölden e che dà anche il nome alla pista, scatta la 55esima edizione del trofeo pensato e ideato da Serge ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Se nello scimaschile l’era post-Hirscher è partita di fatto la scorsa stagione, dopo il ritiro estivo del folletto austriaco vincitore per 8 volte consecutive della classifica generale di Coppa, ecco che il circuitosi trova ad affrontare un deciso cambio generazionale grazie soprattutto ai ritiri di tre fenomenali atlete della classe di ferro 1989 (resta solo Tessa Worley a tenerne alta la bandiera), ovvero Anna Veith (“la più elegante di sempre”, per usare parole proprio della suddetta francesina), la figlia d’arte Tina Weirather e la “signora” del Circo Bianco, Viktoria Rebensburg.Domani, dal ghiacciaio Rettenbach, che si trova sopra il delizioso paese tirolese di Sölden e che dà anche il nome alla pista, scatta la 55esima edizione del trofeo pensato e ideato da Serge ...

sportface2016 : #fisalpine, domani in tv lo Slalom gigante femminile di #Soelden 2020: ecco canale, orario e come vederlo in stream… - BiasionBolzano : Idrosemina ad alta quota! Lavori di inerbimento della pista Lacedelli per i mondiali di sci alpino 2021 eseguiti d… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: Coppa al via: lo #sci azzurro si affida alla sua regina Federica Brignone - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: Coppa al via: lo #sci azzurro si affida alla sua regina Federica Brignone - RassegnaZampa : Coppa al via: lo #sci azzurro si affida alla sua regina Federica Brignone -