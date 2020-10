Sampdoria, Ferrero: “Il calcio non si deve più fermare, abbiamo fatto una regola” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, intervistato dall’Adnkronos, ha espresso il proprio pensiero in merito ad un nuovo possibile stop al campionato di Serie A per via della pandemia di Covid-19: “Lo spettacolo del calcio, lo sport più bello del mondo, non si deve più fermare perché regaliamo gioie ai nostri tifosi in un momento che già impone tante privazioni. abbiamo fatto una regola: se c’è un positivo si rispettano le regole Covid e viene isolato, gli altri giocano. Perché stoppare il calcio? Ormai ci sono test rapidi, la medicina è avanti: chi è negativo continua ad allenarsi e a giocare”. “Bisogna avere cura del nostro corpo, sottoporsi a tamponi ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il presidente della, Massimo, intervistato dall’Adnkronos, ha espresso il proprio pensiero in merito ad un nuovo possibile stop al campionato di Serie A per via della pandemia di Covid-19: “Lo spettacolo del, lo sport più bello del mondo, non sipiùperché regaliamo gioie ai nostri tifosi in un momento che già impone tante privazioni.una regola: se c’è un positivo si rispettano le regole Covid e viene isolato, gli altri giocano. Perché stoppare il? Ormai ci sono test rapidi, la medicina è avanti: chi è negativo continua ad allenarsi e a giocare”. “Bisogna avere cura del nostro corpo, sottoporsi a tamponi ...

sportface2016 : #SerieA | #Sampdoria, le parole del presidente Massimo #Ferrero - 1canalesport : Sampdoria: caso Obiang, nuovo rinvio per Ferrero, la figlia Vanessa e il nipote Giorgio - clubdoria46 : #Sampdoria, processo #Obiang: nuovo rinvio al 30 ottobre per #Ferrero - MontaldoLorenzo : Anche oggi vi propongo un paio di commenti in merito alla decisione del gup sul possibile rinvio a giudizio di… - Federiko_Teramo : Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria: Di Coronavirus non si muore. Rispettiamo la malattia, ma non enfatizzi… -