Riforma pensioni 2021, lavoratori al Governo: quota 41 ed esodati dimenticati? (Di venerdì 16 ottobre 2020) A seguito dell'incontro tra Governo e sindacati, sono molti i lavoratori che hanno voluto lasciare un loro commento su quanto é emerso in sede di confronto stando alle prime dichiarazioni in esclusiva rilasciateci da Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil, e Domenico Proietti, segretario confederale della Uil. I lavoratori che ci seguono non si sono detti particolarmente soddisfatti dell'esito di questo incontro, alcuni hanno criticato quanto fin qui ottenuto dai sindacati, mentre altri hanno fatto proposte aggiuntive o riassunto quanto, in verità, vorrebbero veder realizzato per poter parlare di Riforma pensioni. Riforma pensioni 2021: stop misure di anno in anno Cinzia, scrive: "Per l'ennesima ...

