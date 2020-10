Ricciardi: 'Chiudiamo subito le palestre, tutti in smart working ma le scuole aperte' (Di venerdì 16 ottobre 2020) E' arrivato il momento di "prendere decisioni importanti e urgenti: alcune regioni sono ai limiti della sostenibilità. Occorre potenziare lo smartworking, da attuare sempre ove possibile, e tenere ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 ottobre 2020) E' arrivato il momento di "prendere decisioni importanti e urgenti: alcune regioni sono ai limiti della sostenibilità. Occorre potenziare lo, da attuare sempre ove possibile, e tenere ...

A mio modo di pensare anche a scuola e anche in classe', sottolinea Ricciardi, precisando che si tratta di 'un mio parere personale' e ribadendo che 'le scuole devono restare aperte'. Occorre potenzia ...

