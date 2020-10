Papa: la fame non è solo una tragedia, è una vergogna (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - CITTA DEL VATICANO, 16 OTT - "Per l'umanità la fame non è solo una tragedia, ma una vergogna". Lo dice Papa Francesco nel videomessaggio ai membri della Fao in occasione del 75° anniversario ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - CITTA DEL VATICANO, 16 OTT - "Per l'umanità lanon èuna, ma una". Lo diceFrancesco nel videomessaggio ai membri della Fao in occasione del 75° anniversario ...

vaticannews_it : #16ottobre #PapaFrancesco nel videomessaggio alla #Fao: “Costituire con i soldi che s’impiegano nelle armi e in alt… - energiadelsole2 : Il Papa alla Fao: la fame non è solo una tragedia, è una vergogna - iconanews : Papa: la fame non è solo una tragedia, è una vergogna - manutulli : #PapaFrancesco alla #FAO : la #fame non è solo una tragedia ma è una #vergogna #famezero #fratellocibo FRATELLO CI… - imusumarra : RT @acistampa: #PapaFrancesco: 'Per l’umanità la fame non è solo una tragedia ma anche una vergogna. Dinanzi a questa realtà, non possiamo… -