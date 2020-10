Mondiali mezza maratona Gdynia 2020 in tv: data, orario, canale e diretta streaming (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nella giornata di domani, sabato 17 ottobre 2020, in quel di Gdynia (Polonia), si svolgeranno i Campionati Mondiali di mezza maratona 2020 in campo sia maschile sia femminile. I diritti televisivi sono in possesso della Rai, ma i numerosi eventi sportivi in programma non consentiranno la diretta tv della suddetta manifestazione. Tutti gli appassionati, dunque, dovranno accontentarsi di una replica alle ore 15:15 su RaiSport+HD. Ad ogni modo ci sarà unadiretta streaming sul canale RaiSport Web 2 dalle ore 10.35 alle ore 14.50 con telecronaca di Franco Bragagna e Orlando Pizzolato. Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nella giornata di domani, sabato 17 ottobre, in quel di(Polonia), si svolgeranno i Campionatidiin campo sia maschile sia femminile. I diritti televisivi sono in possesso della Rai, ma i numerosi eventi sportivi in programma non consentiranno latv della suddetta manifestazione. Tutti gli appassionati, dunque, dovranno accontentarsi di una replica alle ore 15:15 su RaiSport+HD. Ad ogni modo ci sarà unasulRaiSport Web 2 dalle ore 10.35 alle ore 14.50 con telecronaca di Franco Bragagna e Orlando Pizzolato.

