Il Presidente del Css Locatelli: "Non credo in un nuovo lockdown a Natale. Occorre identificare i focolai" (Di venerdì 16 ottobre 2020) Intervistato dal Corriere della Sera, il Presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli vede lontana l'ipotesi di una seconda chiusura: 'Non ritengo vi siano elementi che possano ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 ottobre 2020) Intervistato dal Corriere della Sera, ildel Consiglio superiore di sanità Francovede lontana l'ipotesi di una seconda chiusura: 'Non ritengo vi siano elementi che possano ...

VincenzoDeLuca : Esprimiamo il nostro più vivo cordoglio per la morte del Presidente della Regione Calabria #JoleSantelli, una donna… - Quirinale : Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa di Jole #Santelli : - juventusfc : A tutto campo. Qui ?? - Radio1Rai : RT @Radio1Sport: ???'Portiamo la nostra @radiodynamo nelle tappe del #Giro e riusciamo in questo modo a far godere dell'allegria della terap… - eleration : RT @GiorgiaMeloni: Siamo sconvolti dalla notizia della scomparsa del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. Ci lascia un'amica,… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente del Si è dimesso il presidente del Kirghizistan Il Post Coronavirus, Franco Locatelli del Cts: "Nessun dato fa un prevedere un lockdown, si può invertire la tendenza"

"Siamo certamente in tempo" per cambiare passo, dice, "ma dipende da come i singoli cittadini e, insieme, come Paese, siamo disposti ...

Primo anniversario amaro per la rivoluzione libanese

Spesso i motivi diretti delle rivoluzioni possono sembrare insignificanti. A Beirut è stato l’annuncio di una tassa su WhatsApp a far scendere in strada la popolazione il 17 ottobre 2019, esattamente ...

"Siamo certamente in tempo" per cambiare passo, dice, "ma dipende da come i singoli cittadini e, insieme, come Paese, siamo disposti ...Spesso i motivi diretti delle rivoluzioni possono sembrare insignificanti. A Beirut è stato l’annuncio di una tassa su WhatsApp a far scendere in strada la popolazione il 17 ottobre 2019, esattamente ...