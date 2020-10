Gregoraci – Zorzi, scoppia la polemica: “Se lo avesse detto un normale” (Di venerdì 16 ottobre 2020) È polemica social tra gli utenti affezionati al GF Vip, per una frase espressa dalla Gregoraci e la Brandi mentre parlavano di Tommaso Zorzi: scoppia l’equivoco Elisabetta Gregoraci (Instagram, @elisabettaGregoracireal) – Tommaso Zorzi (Instagram, @ tommasoZorzi) – Matilde Brandi (Instagram, @ matildebrandireal)Continua a tener compagnia e ad allietare le giornate di tantissimi telespettatori, il GF Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini entrato più che mai nel vivo: molto commentato anche sui social, scoppia una polemica tra gli utenti affezionati a causa di una frase espressa da Elisabetta Gregoraci e Matilde Brandi, ed equivocata, in merito a Tommaso ... Leggi su chenews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Èsocial tra gli utenti affezionati al GF Vip, per una frase espressa dallae la Brandi mentre parlavano di Tommasol’equivoco Elisabetta(Instagram, @elisabettareal) – Tommaso(Instagram, @ tommaso) – Matilde Brandi (Instagram, @ matildebrandireal)Continua a tener compagnia e ad allietare le giornate di tantissimi telespettatori, il GF Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini entrato più che mai nel vivo: molto commentato anche sui social,unatra gli utenti affezionati a causa di una frase espressa da Elisabettae Matilde Brandi, ed equivocata, in merito a Tommaso ...

virginiasacchi : Mi sembrava strano che nn vi foste ancora scatenati contro la #Gregoraci... Che ha la colpa di avere una certa eleg… - agatarionalo1 : Che Zorzi come la Gregoraci sono tutelatissimi e vengono esaltati e accontentati su tutto dagli autori però è veris… - Theresa_989 : RT @melisante00: La Gregoraci oggi sputa veleno contro Tommaso cercando di farlo passare come un mostro che lancia messaggi pessimi solo pe… - melisante00 : La Gregoraci oggi sputa veleno contro Tommaso cercando di farlo passare come un mostro che lancia messaggi pessimi… - martinarosso5 : RT @roxy17835655: #gfvip la gregoraci ha capito che zorzi ha un cahet più alto del suo stasera e ci è rimasta malissimo. oppini ha detto ch… -