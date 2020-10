Elisabetta Gregoraci, Arianna David su Briatore: “Lui la ama ancora” (Di venerdì 16 ottobre 2020) A poche ore dalla prossima puntata in diretta, non si placano i gossip riguardanti Elisabetta Gregoraci ed il suo passato. A dire la sua ora sarebbe Arianna David, ex Miss Italia ed amica di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, che ha voluto commentare gli ultimi pettegolezzi sulla concorrente del GF Vip (che, dal canto suo, non ha ancora potuto rispondere alle accuse e dichiarazioni fatte sul suo conto). Arianna David parla di Elisabetta Gregoraci Sulla vita sentimentale di Elisabetta Gregoraci ultimamente sembra che chiunque abbia qualcosa da dire. Prima ha parlato Francesco Bettuzzi, ex della Gregoraci, e poi il suo ex manager, Francesco ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) A poche ore dalla prossima puntata in diretta, non si placano i gossip riguardantied il suo passato. A dire la sua ora sarebbe, ex Miss Italia ed amica die Flavio, che ha voluto commentare gli ultimi pettegolezzi sulla concorrente del GF Vip (che, dal canto suo, non ha ancora potuto rispondere alle accuse e dichiarazioni fatte sul suo conto).parla diSulla vita sentimentale diultimamente sembra che chiunque abbia qualcosa da dire. Prima ha parlato Francesco Bettuzzi, ex della, e poi il suo ex manager, Francesco ...

trash_italiano : Gli autori del #GFVIP quando scoprono che, dopo aver speso chissà quanti soldi per il cachet, non possono più manda… - musboo : RT @lusurpateur_: Più passa il tempo e più emerge la vera Elisabetta Gregoraci: ‘na cafona ripulita ignorantella. A Elisabe’ non bastano gl… - ZorziGroup : RT @Christi38070255: Allora se prevale la gregoraci lei non entrerà manco morta dentro quella tenda. Se invece prevale Elisabetta di sabato… - crxxxi : RT @ant19mar: L’importanza che si da all’interlocutore: Elisabetta Gregoraci parla con Tommaso. Tommaso intanto salta sulla fitball. In mod… - Christi38070255 : Allora se prevale la gregoraci lei non entrerà manco morta dentro quella tenda. Se invece prevale Elisabetta di sab… -