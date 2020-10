Crisanti | «Siamo arrivati al punto di rottura | le misure non funzionano più e il virus avanza»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Per Andreanon c’è più tempo da perdere. Ormai, sostiene il direttore Microbiologia e virologia dell’università di Padova, ospite a Mattino 5, «aldiin cui lenonpiù». E spiega anche il perché. «Non si riesce a fare tracciamento sul territorio. E non si riesce ad arrestare la trasmissione». E di certo, con ildel Covid-19 che corre tra i banchi. Con il trasporto pubblico al delirio e, a fronte di una recrudescenza acuta dell’epidemia, un sistema di controlli sanitari inefficace e inefficiente, con tanto di App che non si capisce se stia funzionando o meno, non aiutano ad azionare le leve di controllo e ...