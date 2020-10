Campania, uno smacco alla libertà d’istruzione (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nelle fantomatiche dirette del presidente della Regione Campania, ormai mancano solo le musiche di Morricone a creare l’atmosfera giusta da film western. Appare evidente che questo politico di vecchia data dallo stile tradizionalmente sobrio si sia trasformato, secondo il principio della metamorfosi comunicativa, in un abile attore di se stesso, recitando la parte dell’uomo deciso, che non ha paura di nulla, che sa comandare, che “non deve chiedere mai”, arricchendo il suo repertorio con picchi di squallida ironia e battute … Continua L'articolo Campania, uno smacco alla libertà d’istruzione proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nelle fantomatiche dirette del presidente della Regione, ormai mancano solo le musiche di Morricone a creare l’atmosfera giusta da film western. Appare evidente che questo politico di vecchia data dallo stile tradizionalmente sobrio si sia trasformato, secondo il principio della metamorfosi comunicativa, in un abile attore di se stesso, recitando la parte dell’uomo deciso, che non ha paura di nulla, che sa comandare, che “non deve chiedere mai”, arricchendo il suo repertorio con picchi di squallida ironia e battute … Continua L'articolo, unolibertà d’istruzione proviene da il manifesto.

Maria30573477 : @Ettore_Rosato @mariamacina Vabbè ma, caro Ettore, governare la Campania non è uno scherzo!! Ha chiuso per 15 giorn… - nonnapapera8 : @destinovincenzo @claudiocerasa Sa amministrare ? Uno che ha speso ad aprile 76000 euro per contagiato? Tabelle uff… - lucavitali79 : #DeLuca chiude le #scuole in Campania. Ma come è possibile che uno si sveglia alla mattina e di propria iniziativa… - __Dissacrante__ : In Campania quando nascono due gemelli, uno e' vero e l'altro e' piratato. #fratellidicrozza #tamponi Ricordiamo in… -