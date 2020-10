Calciomercato Juventus: Dembele bianconero, Koeman manda segnali? (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dembelè nella scorsa sessione di Calciomercato è stato accostato più volte alla Juventus, ma senza mai un affondo consistente nella trattativa. Negli ultimi giorni il nome dell’esterno blaugrana è tornato molto di moda sui giornali in vista delle prossime sessioni di mercato. Si cerca quindi di trovare sempre qualche segnale e provare ad interpretarlo. A quanto pare, con l’arrivo di Koeman a Barcellona sono cambiate molte cose. Una vera e propria rivoluzione messa in atto dall’allenatore olandese, che ha visto la rescissione del contratto di Luis Suarez, punta di diamante dell’attacco del Barca, ora in forza all’Atletico Madrid. Un arrivo, quello dell’allenatore, che stava per far rescindere anche Lionel Messi, che a quanto pare non rientrava nei piani di ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dembelè nella scorsa sessione diè stato accostato più volte alla, ma senza mai un affondo consistente nella trattativa. Negli ultimi giorni il nome dell’esterno blaugrana è tornato molto di moda sui giornali in vista delle prossime sessioni di mercato. Si cerca quindi di trovare sempre qualche segnale e provare ad interpretarlo. A quanto pare, con l’arrivo dia Barcellona sono cambiate molte cose. Una vera e propria rivoluzione messa in atto dall’allenatore olandese, che ha visto la rescissione del contratto di Luis Suarez, punta di diamante dell’attacco del Barca, ora in forza all’Atletico Madrid. Un arrivo, quello dell’allenatore, che stava per far rescindere anche Lionel Messi, che a quanto pare non rientrava nei piani di ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, che botta: arriva la notizia che fa tremare i tifosi Juvenews.eu Luperto, il Crotone ringrazia il Napoli: «Tante pretendenti, hanno scelto noi»

E l'esordio non sarà dei più agevoli visto che la prossima avversaria dei calabresi sarà la Juventus. «Anche se manca Cristiano Ronaldo la partita contro la Juventus resta difficilissima, ma proveremo ...

ESCLUSIVA SM – Dario Hubner: “Il Milan è un gruppo compatto. La tournée con i rossoneri fu bellissima”

Grande esperto di calcio e attuale allenatore di una squadra di ragazzi ... qualche giorno dopo il Milan andava a giocare contro la Juventus a Manchester la finale di Champions League“. La tournée con ...

