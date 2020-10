Blitz dei carabinieri in Val Taro e in Val Ceno | sequestrate 62 armi clandestine

zenziesports : @Clockwoork Amumu: hikikomori Anivia: trascendentalismo elitista Annie: PdB (Partito dei Bimbi Ashe: socialismo fre… - ell1one : RT @belloe_belloe: THREAD: 'Il blitz di Martindale parte dal conoscere le regole della pass protection per poi ritorcerle contro l’attacco'… - pillamaro : (Blitz dei Carabinieri, Tre arresti sul Tirreno Cosentino) è stato pubblicato su - gazzettamantova : È stata una mattina piuttosto movimentata quella di oggi (venerdì 16 ottobre) che ha visto uno dei tanti controlli… - AlpaUno : Tamponi, macchinari non idonei. Blitz dei NAS ad Alcamo, denunciati titolari di EmoLab -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz dei

La Gazzetta di Lucca

ANCONA - Custodiva una pistola in casa, ma non ne aveva mai dichiarato il trasferimento del luogo di detenzione. Per questo è stato denunciato un cittadino albanese di 48 anni, ...NEW?YORK?- «Trump fa lo spaccone, Biden spiega» scrive il New York Times all'indomani del secondo dei tre dibattiti televisivi prima delle elezioni del 3 novembre. Un titolo che riassume bene il dibat ...