Asili nido chiusi, il Comune di Napoli chiede chiarimenti (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – “A seguito delle numerose richieste di genitori e operatori, disorientati dall’ interpretazione del punto 1.5 dell’ ordinanza regionale n.79 del 15 ottobre l’Assessore alla Scuola Annamaria Palmieri ha chiesto chiarimenti all’assessore all’Istruzione Lucia Fortini sin da ieri sera per le vie brevi, dal momento che nell’ordinanza sembrava non compresa la chiusura o sospensione dei nidi , micronidi e sezioni primavera (servizi educativi di fascia 0-3) mai citati, che infatti stamane hanno aperto a macchia di leopardo. Stamane l’assessore Fortini ha risposto alla stessa sempre in via informale e sintetica “Tutti chiusi”, aggiungendo però di fare una richiesta di chiarimenti alla Taskforce o al Gabinetto del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “A seguito delle numerose richieste di genitori e operatori, disorientati dall’ interpretazione del punto 1.5 dell’ ordinanza regionale n.79 del 15 ottobre l’Assessore alla Scuola Annamaria Palmieri ha chiestoall’assessore all’Istruzione Lucia Fortini sin da ieri sera per le vie brevi, dal momento che nell’ordinanza sembrava non compresa la chiusura o sospensione dei nidi , micronidi e sezioni primavera (servizi educativi di fascia 0-3) mai citati, che infatti stamane hanno aperto a macchia di leopardo. Stamane l’assessore Fortini ha risposto alla stessa sempre in via informale e sintetica “Tutti”, aggiungendo però di fare una richiesta dialla Taskforce o al Gabinetto del ...

mariaederaM5S : Importantissime le parole di #Conte di questa mattina in aula su #occupazione #femminile , potenziamento asili… - Rominab_83 : @AzzolinaLucia Quando si preoccupa signora ministra anche delle scuole per l’infanzia e degli asili nido ? Ci avete… - AdamartArt : RT @NataleCuccurese: “A tutta velocità verso l’autonomia differenziata, dimenticando che la manciata di € destinata per asili nido a RC non… - siracusaoggi : (Siracusa. Asili nido comunali, il Cga respinge la sospensiva richiesta dalle cooperative) - - visco_gaetano : RT @Informa_Press: ??Caos in #Campania per gli #asilinido. L'ordinanza non è chiara! ?Aperti o chiusi? Leggi di più nell'articolo ?? https://… -