A Napoli gli autisti di scuolabus protestano contro De Luca

(Di venerdì 16 ottobre 2020) I conducenti dei bus gialli dedicati al trasporto scolastico stanno protestando sul lungomare didiretti alla sede della Regione Campania per sollecitare un aiuto economico dopo il blocco delle attività del mondo della scuola deciso dal governatore Deper l’aumento dei contagi Covid. Il corteo - una lunga scia gialla che si è mossa dalla zona di Fuorigrotta - èllato dalle forze dell’ordine

NAPOLI – Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De ... È fatta raccomandazione agli Enti e Uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza.Nella mia famiglia sono tutti negativi. La verità è che in una dozzina di ore cambia il quadro clinico, neppure gli specialisti sanno molto del Covid 19. E sia chiaro che il caos di Juve-Napoli non è ...