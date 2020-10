Terapie intensive, dieci Regioni ad alto rischio (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono dieci le Regioni con un rischio definito alta per la tenuta delle Terapie intensive: si tratta dell’Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta. Secondo il Monitoraggio del ministero della Salute e Iss hanno una probabilità di superare la soglia del 30% delle Terapie intensive occupate da pazienti Covid nel prossimo mese, da alta a massima. Le Regioni segnalate con il livello più alto di rischio per questo parametro sono la Lombardia, la Liguria. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sonolecon undefinito alta per la tenuta delle: si tratta dell’Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta. Secondo il Monitoraggio del ministero della Salute e Iss hanno una probabilità di superare la soglia del 30% delleoccupate da pazienti Covid nel prossimo mese, da alta a massima. Lesegnalate con il livello piùdiper questo parametro sono la Lombardia, la Liguria.

