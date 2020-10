Spadafora | “Ronaldo? E’ stata la Juventus a segnalare violazione isolamento di alcuni giocatori”

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il ministro dello Sport, Vincenzo, intervistato telefonicamente dall’Ansa, ha voluto chiarire il suo pensiero in merito alla positività al Covid-19 dell’attaccante dellaCristiano Ronaldo: “La domanda era su andata e ritorno. A quel che risulta in merito all’andata èla stessa società aalla Asl chegiocatori avevano ‘rotto’ l’fiduciario senza averne l’autorizzazione, tanto che il direttore del dipartimento di prevenzione della Asl di Torino ha dichiarato di aver dovuto trasmettere in Procura i nomi”.