Oggi il parlamento vota per far eleggere il Senato ai diciottenni

(foto: Marco Di Lauro/Getty Images)Giovedì 15 ottobre la Camera dei Deputati vota la proposta di legge costituzionale per abbassare da 25 a 18 anni l'età richiesta per eleggere il Senato. Come ha sottolineato in un tweet l'esperto di diritto pubblico e costituzionale Francesco Clementi si tratta di un provvedimento "molto importante sia per le dinamiche democratiche del paese, sia per ridurre la distanza tra due potenziali maggioranze post-elettorali tra Camera e Senato". Il contenuto del disegno di legge Il testo del ddl si compone di un unico articolo che modifica il requisito anagrafico per eleggere i rappresentanti del Senato della Repubblica, presente all'art. 58 della Costituzione.

(Adnkronos) – Il premier britannico Boris Johnson annuncerà oggi una nuova serie di misure restrittive ... seguito da un briefing con le autorità sanitarie. Con un discorso al parlamento nel ...

ACCADDE OGGI – A Gorbaciov 30 anni fa il Nobel per la Pace

cioè il primo parlamento costituito sulla base di libere elezioni nella storia del Paese, lo elesse democraticamente. Oltre che del Nobel, Gorbaciov su insignito, nel 1989, della Medaglia Otto Hahn ...

