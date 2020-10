Napoli, scoperti con oltre 1 milione di euro falsi: arrestati in 4. Avevano anche il reddito di cittadinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) Napoli. Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i Finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli hanno tratto in arresto in flagranza 4 persone, residenti in Napoli, per i reati di produzione e commercializzazione di banconote contraffatte. Sequestrati oltre 1 milione … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 15 ottobre 2020). Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica diNord, i Finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria dihanno tratto in arresto in flagranza 4 persone, residenti in, per i reati di produzione e commercializzazione di banconote contraffatte. Sequestrati… L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Mikek333 : RT @repubblica: Ercolano, eruzione del 79 d.C.: scoperti neuroni perfettamente preservati nel cervello vetrificato di una vittima https://t… - Luca1195 : @AMaraniello @SalvioEspo Ho capito ma non c’entra nulla con “cosa sarebbe accaduto se..” Se avessimo giocato quella… - Marcocau70 : A Napoli scoperti laboratori clandestini che eseguivano tamponi fasulli x il #COVID19. Andreste studiati come caso… - ve10ve : RT @repubblica: Ercolano, eruzione del 79 d.C.: scoperti neuroni perfettamente preservati nel cervello vetrificato di una vittima https://t… - EEmergenze : Tamponi truffa, perquisizioni Nas tra Napoli e Caserta | usavano macchinari per animali Una banda formata anche da… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli scoperti Covid a Napoli, è allarme contagi condominiali: record di casi in un palazzo di via Petrarca Il Mattino Cina, Russia e creazione di un ordine mondiale multipolare: l’antiliberale prospettiva russa di Alexander Dugin

La mostra di Luca Giordano (1634/ 1705), reduce dal successo parigino, ora si trova finalmente a Napoli, a Capodimonte ... 209 miliardi di euro. Oggi, che si scopre come i contenuti di quell’accordo ...

Monteleone Sabino, “sequestra” un cane di razza: lo trattiene anche dopo il parto

Clicca e condividi l'articoloMONTELEONE SABINO – I militari della Stazione Forestale CC di Poggio Moiano, aconclusione di un’attività d’indagine scaturita dalla presentazione di una querela, hanno def ...

La mostra di Luca Giordano (1634/ 1705), reduce dal successo parigino, ora si trova finalmente a Napoli, a Capodimonte ... 209 miliardi di euro. Oggi, che si scopre come i contenuti di quell’accordo ...Clicca e condividi l'articoloMONTELEONE SABINO – I militari della Stazione Forestale CC di Poggio Moiano, aconclusione di un’attività d’indagine scaturita dalla presentazione di una querela, hanno def ...