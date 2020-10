Napoli sconfitto a tavolino | pronte le contromosse di De Laurentiis

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Ore di riflessione in casa, dopo che il verdetto del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha assegnato la vittoria del big match dello “Stadium”, previsto per lo scorso 4 ottobre, alla Juventus, infliggendo altresì una penalizzazione di un punto alla squadra partenopea. Inutile soffermarsi sugli antefatti, di cui si è abbondantemente discusso in queste settimane, né sul testo della sentenza che vi abbiamo riportato in quest’articolo. Ciò che ci interessa è fare maggiore chiarezza sulle motivazioni che hanno generato tale sentenza e sulle azioni che ilpuò intraprendere per ottenere il ribaltamento della sentenza.3-0 a: i motivi della sentenza Per ottenere il rinvio della gara, i legali del ...

Cresth2 : @Carloalvino Penso che si sbaglia di grosso, la Juventus ne uscirà comunque vincitrice e il Napoli sconfitto, quel… - pedro75 : RT @areanapoliit: La principessa Beatrice di Borbone: 'E' una vergogna' #JuventusNapoli - infoitsport : Napoli sconfitto 3-0 a tavolino, interviene la Principessa di Borbone: 'Vergogna' - areanapoliit : La principessa Beatrice di Borbone: 'E' una vergogna' #JuventusNapoli - Napoliflash24 : Il Napoli sconfitto a tavolino e penalizzato di un punto - -

Come era prevebile, eri pomeriggio, in casa Napoli è giunta la brutta notizia della sconfitta a tavolino per 3 a 0 e di un punto di penalizzazione in classifica, come da regolamento. De Laurentiis è r ...CR7 è tornato in Italia con un volo privato per completare la quarantena. Apertura di Tuttosport: Juve-Napoli 3-0!“.Oltre la sconfitta a tavolino, il giudice ha inflitto ai partenopei un punto di pena ...