MotoGP, Franco Morbidelli: “Aragon è una pista che adoro, qui ho vinto nel 2017 in Moto2 e mi aspetto di essere veloce” (Di giovedì 15 ottobre 2020) C’è grandissima voglia di riscatto dopo un weekend estremamente difficile da parte di Franco Morbidelli, reduce da una caduta che lo ha messo fuori causa nell’ultimo GP di Francia sul bagnato e quindi molto motivato in vista del Gran Premio di Aragon 2020, decima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il romano del Team Yamaha Petronas ha un buon rapporto con il Motorland, circuito che lo ha visto trionfare nel 2017 durante la sua cavalcata verso il titolo iridato in Moto2. Purtroppo le caratteristiche della sua M1 non dovrebbero sposarsi al meglio con quelle del lay-out aragonese, ma ci sono molte variabili legate al meteo che potrebbero rimescolare le carte in tavola. Morbidelli si trova al momento in sesta piazza nel Mondiale, con un distacco di 38 punti dal suo ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) C’è grandissima voglia di riscatto dopo un weekend estremamente difficile da parte di, reduce da una caduta che lo ha messo fuori causa nell’ultimo GP di Francia sul bagnato e quindi molto motivato in vista del Gran Premio di Aragon 2020, decima tappa stagionale del Mondiale. Il romano del Team Yamaha Petronas ha un buon rapporto con il Motorland, circuito che lo ha visto trionfare neldurante la sua cavalcata verso il titolo iridato in. Purtroppo le caratteristiche della sua M1 non dovrebbero sposarsi al meglio con quelle del lay-out aragonese, ma ci sono molte variabili legate al meteo che potrebbero rimescolare le carte in tavola.si trova al momento in sesta piazza nel Mondiale, con un distacco di 38 punti dal suo ...

OA_Sport : MotoGP, Franco Morbidelli: “Aragon è una pista che adoro, qui ho vinto nel 2017 in Moto2 e mi aspetto di essere vel… - corsedimoto : MOTOGP - Franco #Morbidelli deluso dopo la gara #MotoGP a Le Mans. Sfortuna alla partenza e mancanza di velocità su… - andrepradana27 : MotoGP 2020 Winners: #SpanishGP - Fabio Quartararo #AndalusiaGP - Fabio Quartararo #CzechGP - Brad Binder… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #MotoGP #GPFrancia Cade anche #Morbidelli! Franco torna in sella ma per la #Yamaha è un weekend terribile! #live - motorsracing_it : ??MotoGP Gara | #FrenchGP | 18/26 Franco Morbidelli esce di pista in curva 3-4. Ora si ritrova ultimo -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Franco MotoGP | Gp Le Mans Gara: Franco Morbidelli, “E’ stata una gara davvero dura”[VIDEO] MotoGrandPrix.it GP Aragona, Morbidelli: "Mi aspetto di essere veloce"

Il pilota della Yamaha Petronas presenta il prossimo appuntamento mondiale in Spagna: "Non credo che dovremmo cambiare molto sulla moto, penso che sarà un buon GP" ...

GP Aragona, Morbidelli: "È una pista che adoro, sarò veloce"

Il pilota della Yamaha Petronas analizza il prossimo appuntamento: "Dobbiamo vedere come saranno le condizioni della moto, ma penso che sarà un buon GP" ...

Il pilota della Yamaha Petronas presenta il prossimo appuntamento mondiale in Spagna: "Non credo che dovremmo cambiare molto sulla moto, penso che sarà un buon GP" ...Il pilota della Yamaha Petronas analizza il prossimo appuntamento: "Dobbiamo vedere come saranno le condizioni della moto, ma penso che sarà un buon GP" ...