Mare, montagna, campagna: il 66% degli italiani progetta lo smartworking su Airbnb (qui 10 case da affitare) (Di giovedì 15 ottobre 2020) Case vista mare (39%), chalet in montagna (20%), al lago (13%), attico in una grande città (7%) o una casa in una città diversa (6%), magari con terrazzo e giardino, e ovviamente sempre con wi-fi. Questi secondo un sondaggio svolto da Airbnb, sono – in ordine di preferenza – i luoghi più desiderati in cui gli italiani vorrebbero fare smartworking. Secondo il 65% degli intervistati di questo studio, condotto in base ai dati raccolti tramite un questionario posto a 2.000 lavoratori del terziario e esaminando le ricerche fatte su Airbnb a settembre, avere più spazio e vivere in un posto più gradevole, pur continuando a rispettare ritmi e scadenze da ufficio, significa essere più felici ma anche più produttivi e creativi. (Nella gallery sopra 10 case da affittare su Airbnb). Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 ottobre 2020) Case vista mare (39%), chalet in montagna (20%), al lago (13%), attico in una grande città (7%) o una casa in una città diversa (6%), magari con terrazzo e giardino, e ovviamente sempre con wi-fi. Questi secondo un sondaggio svolto da Airbnb, sono – in ordine di preferenza – i luoghi più desiderati in cui gli italiani vorrebbero fare smartworking. Secondo il 65% degli intervistati di questo studio, condotto in base ai dati raccolti tramite un questionario posto a 2.000 lavoratori del terziario e esaminando le ricerche fatte su Airbnb a settembre, avere più spazio e vivere in un posto più gradevole, pur continuando a rispettare ritmi e scadenze da ufficio, significa essere più felici ma anche più produttivi e creativi. (Nella gallery sopra 10 case da affittare su Airbnb).

RenatoSouvarine : @FabiowFlorio @Nanoalto Eh beh...se in questo paese non ti sei fatto la casa al mare, li chalet in montagna, la bar… - LorenzoDeleidi : RT @BravexFranchino: Vicini non sappiamo stare, sappiamo stare lontani, Come gatto e cane, montagna e mare - OttoneVittoria : RT @BravexFranchino: Vicini non sappiamo stare, sappiamo stare lontani, Come gatto e cane, montagna e mare - BarisonAnna : RT @BravexFranchino: Vicini non sappiamo stare, sappiamo stare lontani, Come gatto e cane, montagna e mare -

Ultime Notizie dalla rete : Mare montagna Mare, montagna, campagna: il 66% degli italiani progetta lo smartworking su Airbnb (qui 10 case da affitare) Traveller Italia Mare, montagna, campagna: il 66% degli italiani progetta lo smartworking su Airbnb (qui 10 case da affitare)

Chalet, casolari di campagna, villette vista mare: dove andare per lavorare sentendosi in vacanza, per vivere meglio e essere più produttivi. Perché lo smartworking così ci piace, e ora lo conferma an ...

Settore alberghiero, quanto vale il patrimonio immobiliare italiano?

Riflettori accesi sul settore hotel italiano alla fiera di Rimini. Nel corso dell’evento vengono presentati i risultati del rapporto redatto da World Capital e PKF Hotelexperts che mappa il valore del ...

Chalet, casolari di campagna, villette vista mare: dove andare per lavorare sentendosi in vacanza, per vivere meglio e essere più produttivi. Perché lo smartworking così ci piace, e ora lo conferma an ...Riflettori accesi sul settore hotel italiano alla fiera di Rimini. Nel corso dell’evento vengono presentati i risultati del rapporto redatto da World Capital e PKF Hotelexperts che mappa il valore del ...