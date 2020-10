Maltempo Napoli, collegamenti per le isole a singhiozzo: corse cancellate (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A causa del forte vento di scirocco e la conseguente allerta meteo su Napoli i collegamenti marittimi per Ischia e Procida procedono a singhiozzo. Numerose le corse cancellate nella giornata di oggi. Sospese, infatti, le corse degli aliscafi per entrambe le isole napoletane. Mentre le compagnie di navigazione stanno assicurando, al momento, alcuni collegamenti per Napoli e Pozzuoli solo con navi. Nuove sospensioni sono previste per la serata di oggi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– A causa del forte vento di scirocco e la conseguente allerta meteo sumarittimi per Ischia e Procida procedono a. Numerose lenella giornata di oggi. Sospese, infatti, ledegli aliscafi per entrambe lenapoletane. Mentre le compagnie di navigazione stanno assicurando, al momento, alcunipere Pozzuoli solo con navi. Nuove sospensioni sono previste per la serata di oggi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

