Ma quanti danni ha fatto la storia del virus 'clinicamente inesistente?' (Di giovedì 15 ottobre 2020) Negli annali, il 2020 passerà alla storia non solo come l'anno tremendo che è stato, ma anche come punto più alto, per ora, perché si può sempre fare di peggio, del cretinismo diffuso. Effetto ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 ottobre 2020) Negli annali, il 2020 passerà allanon solo come l'anno tremendo che è stato, ma anche come punto più alto, per ora, perché si può sempre fare di peggio, del cretinismo diffuso. Effetto ...

LaGrevia : @LaFede_C Guarda mi pare il minimo sindacale. Sto in pena per I bambini, per voi ma pure per noi che chissà quanti… - RRmpinero : RT @globalistIT: Ma quanti danni ha fatto la storia del virus 'clinicamente inesistente?' - PetrazzuoloF : RT @globalistIT: Ma quanti danni ha fatto la storia del virus 'clinicamente inesistente?' - romidelg : RT @globalistIT: Ma quanti danni ha fatto la storia del virus 'clinicamente inesistente?' - FabrizioKinga : RT @globalistIT: Ma quanti danni ha fatto la storia del virus 'clinicamente inesistente?' -

Ultime Notizie dalla rete : quanti danni Lezioni riprese, ma quanti danni al CFP di Ceva! "Abbiamo bisogno d'aiuto" Cuneo24 I volontari dell’AIB di Biella danno una mano nel Cuneese - FOTO

È il caso di Garessio, cittadina della provincia di Cuneo dove, da 15 giorni, si lavora per cercare di riparare ai danni causati dalla grande quantità d’acqua.

È il caso di Garessio, cittadina della provincia di Cuneo dove, da 15 giorni, si lavora per cercare di riparare ai danni causati dalla grande quantità d’acqua.