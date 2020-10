Lo stop al 5G in Italia fa inversione a U: calano i Comuni contrari (Di giovedì 15 ottobre 2020) Aggiornamento della mappa dell’Italia no 5G a ottobre (Wired.it)Non succedeva da circa un anno. A settembre il fronte dei Comuni no 5G ha subito la prima, vera battuta d’arresto. Nessuna nuova ordinanza di blocco delle reti mobili di quinta generazione è stata emanata. Una situazione che si è verificata in precedenza solo a giugno del 2019, quando il movimento contro il 5G muoveva i primi passi. In compenso, per effetto del decreto Semplificazioni del governo, che dal 16 luglio vieta gli editti contro le antenne da parte di sindaci e consigli comunali, altri municipi fanno dietrofront. Di loro spontanea volontà, come Lendinara, provincia di Rovigo. Lo stop alle nuove reti di teleComunicazioni è durato quattro mesi appena. O per effetto di impugnazioni davanti al tribunale ... Leggi su wired (Di giovedì 15 ottobre 2020) Aggiornamento della mappa dell’no 5G a ottobre (Wired.it)Non succedeva da circa un anno. A settembre il fronte deino 5G ha subito la prima, vera battuta d’arresto. Nessuna nuova ordinanza di blocco delle reti mobili di quinta generazione è stata emanata. Una situazione che si è verificata in precedenza solo a giugno del 2019, quando il movimento contro il 5G muoveva i primi passi. In compenso, per effetto del decreto Semplificazioni del governo, che dal 16 luglio vieta gli editti contro le antenne da parte di sindaci e consigli comunali, altri municipi fanno dietrofront. Di loro spontanea volontà, come Lendinara, provincia di Rovigo. Loalle nuove reti di telecazioni è durato quattro mesi appena. O per effetto di impugnazioni davanti al tribunale ...

Agenzia_Ansa : Quarantena e tamponi: si cambia. L'isolamento scende a 10 giorni, stop al doppio test #ANSA - ZZiliani : ULTIMORA. Una riunione non stop di FIGC e Lega è in corso per cercare di capire cosa significhi il rinvio di Island… - Agenzia_Ansa : #Covid Smart working rafforzato e chiusure locali. Boccia, non è escluso stop a spostamenti tra le regioni VIDEO… - Lylia89892771 : @Angelinidavide3 @Cuoredifango È quasi finita ormai restano un po' di briciole, inglesi, tedeschi, francesi, cinesi… - RainbowItalia : #OraInOnda ? non stop music (1) ? Radio Rainbow New Italia ? Su Radio Rainbow New Italia #LGBTQ ?? #radio ? Seguici… -

Ultime Notizie dalla rete : stop Italia Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera Lo stop al 5G in Italia fa inversione a U: calano i Comuni contrari

All’ultimo aggiornamento, basato sull’incrocio dei dati dell’Alleanza italiana stop 5G (un’associazione che dal 2018 reclama una moratoria delle nuove antenne), atti ufficiali, articoli di stampa e, ...

Sardegna: Coldiretti, "stop a filiere distorte che puniscono produttori e consumatori"

Lo denuncia Coldiretti Sardegna, secondo una cui indagine per ogni euro speso dai consumatori per l'acquisto di alimenti meno di 15 centesimi in Italia vanno a remunerare il prodotto agricolo per ...

All’ultimo aggiornamento, basato sull’incrocio dei dati dell’Alleanza italiana stop 5G (un’associazione che dal 2018 reclama una moratoria delle nuove antenne), atti ufficiali, articoli di stampa e, ...Lo denuncia Coldiretti Sardegna, secondo una cui indagine per ogni euro speso dai consumatori per l'acquisto di alimenti meno di 15 centesimi in Italia vanno a remunerare il prodotto agricolo per ...