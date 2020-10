La lunga battaglia di Jole Santelli: il coraggio della governatrice calabrese anche di fronte a pettegolezzi maligni (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Non ho mai nascosto la mia malattia, qui tutti sanno, non voglio neanche pero’ che essa mi perseguiti. Io sono in cura presso il reparto di oncologia di Paola. Da noi ci sono medici eccellenti. Le eccellenze in un mare di incompetenza, clientelismo, ignavia annegano come sassolini nello stagno. Lo so, tante cose non vanno. E io provero’ a cambiare“, con queste parole, lo scorso 12 gennaio, Jole Santelli raccontava al Fatto Quotidiano la sua battaglia contro il cancro. Era l’autunno 2014 quando Jole Santelli scopriva di avere un tumore all’utero: una notizia che ha sicuramente sconvolto la Presidente della Regione Calabria, ma che l’ha portata ad essere forte e coraggiosa. 6 anni di sofferenza e ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Non ho mai nascosto la mia malattia, qui tutti sanno, non voglio nepero’ che essa mi perseguiti. Io sono in cura presso il reparto di oncologia di Paola. Da noi ci sono medici eccellenti. Le eccellenze in un mare di incompetenza, clientelismo, ignavia annegano come sassolini nello stagno. Lo so, tante cose non vanno. E io provero’ a cambiare“, con queste parole, lo scorso 12 gennaio,raccontava al Fatto Quotidiano la suacontro il cancro. Era l’autunno 2014 quandoscopriva di avere un tumore all’utero: una notizia che ha sicuramente sconvolto la PresidenteRegione Calabria, ma che l’ha portata ad essere forte esa. 6 anni di sofferenza e ...

