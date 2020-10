Juventus, Rabiot convince la Francia: ora tocca a Pirlo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non è passata inosservata l’ottima prestazione di Adrien Rabiot con la maglia della Nazionale francese nel match contro la Croazia. Il centrocampista della Juventus ha conquistato il cuore dei principali quotidiani francesi. L’Equipe lo ha definito uno dei migliori in campo nella partita di ieri: “Sicuramente la sua miglior partita in nazionale, una prima mezz’ora di alto livello che ci ha fatto capire che Rabiot abbia tutte le carte in regola per diventare un grande giocatore”. Dopo queste parole importanti, il francese vorrà sicuramente dimostrare il suo valore in maglia bianconera, dopo una prima stagione a Torino con più bassi che alti. LEGGI ANCHE: Juventus-Napoli, beffa in arrivo? Un articolo fa tremare LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non è passata inosservata l’ottima prestazione di Adriencon la maglia della Nazionale francese nel match contro la Croazia. Il centrocampista dellaha conquistato il cuore dei principali quotidiani francesi. L’Equipe lo ha definito uno dei migliori in campo nella partita di ieri: “Sicuramente la sua miglior partita in nazionale, una prima mezz’ora di alto livello che ci ha fatto capire cheabbia tutte le carte in regola per diventare un grande giocatore”. Dopo queste parole importanti, il francese vorrà sicuramente dimostrare il suo valore in maglia bianconera, dopo una prima stagione a Torino con più bassi che alti. LEGGI ANCHE:-Napoli, beffa in arrivo? Un articolo fa tremare LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

