Italia Viva spinge per il rimpasto

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La chiamano verifica di governo o chiarimento, in realtà la vicenda va letta come “voglia di”. L’occasione è data dall’esame di una proposta di legge. Quella sul voto ai 18 anni per il Senato. Ma è solo il pretesto per far saltare i nervi nella maggioranza e provare a raggiungere l’obiettivo: rivedere la squadra di governo.lancia l’ennesimo segnale a Nicola Zingaretti e a Luigi Di Maio. Minaccia di non votare il provvedimento e poi chiede e ne ottiene, inevitabilmente, il rinvio. Si tratta di un trucchetto parlamentare che ha sullo sfondo Matteo Renzi, il quale vorrebbe che il segretario del Pd entrasse nell’esecutivo così da dare il via a unstrutturato che dovrebbe coinvolgere anche l’ex vicepremier grillino. ...