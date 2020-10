Dexter. in arrivo un revival su Showtime (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dexter torna con un revival su Showtime come serie limitata. Già confermati i ritorni di Michael C. Hall e Clyde Phillips Dexter, il sanguinolento serial killer interpretato da Michael C. Hall nella serie di Showtime ideata da James Manos, Jr., sta per tornare come serie liminata con un revival. È di poche ore fa la notizia che il network ha ordinato una nuova stagione. Michael C. Hall, che ha interpretato il personaggio che dà il titolo alla serie dal 2006 al2013, tornerà a vestirne i panni. Insieme a lui ritroveremo anche lo showrunner Clyde Phillips. Showtime ha ordinato una stagione composta da dieci episodi, che dovrebbe entrare in produzione all’inizio del 2021, e andare in onda orientativamente nell’autunno dello stesso ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 15 ottobre 2020)torna con unsucome serie limitata. Già confermati i ritorni di Michael C. Hall e Clyde Phillips, il sanguinolento serial killer interpretato da Michael C. Hall nella serie diideata da James Manos, Jr., sta per tornare come serie liminata con un. È di poche ore fa la notizia che il network ha ordinato una nuova stagione. Michael C. Hall, che ha interpretato il personaggio che dà il titolo alla serie dal 2006 al2013, tornerà a vestirne i panni. Insieme a lui ritroveremo anche lo showrunner Clyde Phillips.ha ordinato una stagione composta da dieci episodi, che dovrebbe entrare in produzione all’inizio del 2021, e andare in onda orientativamente nell’autunno dello stesso ...

