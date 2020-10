Cislago in lutto: addio allo storico macellaio Giuseppe Zaffaroni (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il comune di Cislago è in lutto per la scomparsa di uno storico commerciante, uno di quei personaggi che rappresentano l’anima di un paese, esempio per vecchie e nuove generazioni: è il macellaio Giuseppe Zaffaroni, 75 anni, spirato questa notte dopo una lunga malattia. Contraddistintosi da sempre per la sua attività sociale e di volontariato, … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il comune diè inper la scomparsa di unocommerciante, uno di quei personaggi che rappresentano l’anima di un paese, esempio per vecchie e nuove generazioni: è il, 75 anni, spirato questa notte dopo una lunga malattia. Contraddistintosi da sempre per la sua attività sociale e di volontariato, … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Cislago in lutto: addio allo storico macellaio Giuseppe Zaffaroni - ilSaronno : Cislago in lutto per Giuseppe Zaffaroni -

Ultime Notizie dalla rete : Cislago lutto Cislago in lutto per Giuseppe Zaffaroni ilSaronno Cislago in lutto: addio allo storico macellaio Giuseppe Zaffaroni

Il comune di Cislago è in lutto per la scomparsa di uno storico commerciante, uno di quei personaggi che rappresentano l’anima di un paese, esempio per vecchie e nuove generazioni: è il macellaio ...

Cislago in lutto per Giuseppe Zaffaroni

CISLAGO – “Purtroppo questa mattina ho ricevuto una triste notizia. Vorrei ricordare Giuseppe così, sorridente nel quotidiano e determinato nel lavoro. Un grande esempio per tutta la ...

Il comune di Cislago è in lutto per la scomparsa di uno storico commerciante, uno di quei personaggi che rappresentano l’anima di un paese, esempio per vecchie e nuove generazioni: è il macellaio ...CISLAGO – “Purtroppo questa mattina ho ricevuto una triste notizia. Vorrei ricordare Giuseppe così, sorridente nel quotidiano e determinato nel lavoro. Un grande esempio per tutta la ...