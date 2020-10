«Certe donne» e le loro esistenze scritte nel paesaggio americano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Assorbito quasi per osmosi, a forza di attraversare il paese in auto, il paesaggio americano è parte del Dna di Kelly Reichardt. In Certain Women (stasera su Fuori orario, Raitre dalle 01.15), su quello sfondo, magnificamente dipinto dalla fotografia di Christopher Blauvelt, la regista di Wendy and Lucy, Meek’s Cutoff e del recente First Cow compone le storie sfrangiate, inafferrabili, di tre donne – un’avvocatessa ossessionata dal cliente che non può aiutare (Laura Dern), una donna di successo che sta … Continua L'articolo «Certe donne» e le loro esistenze scritte nel paesaggio americano proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 16 ottobre 2020) Assorbito quasi per osmosi, a forza di attraversare il paese in auto, ilè parte del Dna di Kelly Reichardt. In Certain Women (stasera su Fuori orario, Raitre dalle 01.15), su quello sfondo, magnificamente dipinto dalla fotografia di Christopher Blauvelt, la regista di Wendy and Lucy, Meek’s Cutoff e del recente First Cow compone le storie sfrangiate, inafferrabili, di tre– un’avvocatessa ossessionata dal cliente che non può aiutare (Laura Dern), una donna di successo che sta … Continua L'articolo «» e lenelproviene da il manifesto.

