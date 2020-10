Centinaia di manifestanti sfidano divieto a Bangkok (Di giovedì 15 ottobre 2020) ANSA, - Bangkok, 15 OTT - Centinaia di persone sono scese per le strade di Bangkok sfidando il divieto di assembramenti con persone imposto dal governo., ANSA,. Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 ottobre 2020) ANSA, -, 15 OTT -di persone sono scese per le strade disfidando ildi assembramenti con persone imposto dal governo., ANSA,.

(ANSA) - BANGKOK, 15 OTT - Centinaia di persone sono scese per le strade di Bangkok sfidando il divieto di assembramenti con persone imposto dal governo. (ANSA).

Thailandia, proteste contro il governo e la monarchia: proclamato lo stato di emergenza

Oltre centomila attivisti del movimento pro-democrazia hanno sfilato per le strade di Bangkok: la polizia non è riuscita a impedire ai manifestanti di avvicinarsi alla sede dell'esecutivo, ma ha poi a ...

Thailandia, proteste contro il governo e la monarchia: proclamato lo stato di emergenza

Oltre centomila attivisti del movimento pro-democrazia hanno sfilato per le strade di Bangkok: la polizia non è riuscita a impedire ai manifestanti di avvicinarsi alla sede dell'esecutivo, ma ha poi a ...