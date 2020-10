Bulli in azione nel Reggiano | aggredito e colpito con una pietra un ragazzino

Leggi su agi

(Di giovedì 15 ottobre 2020) AGI - Accerchiato e preso a calci e pugni da un gruppetto di ragazzini che senza alcun motivo hannoil 14enne poianche alla testa con unae lasciato a terra: è l'accusa nei confronti di quattro ragazzini, residenti nel, di età compresa tra i 14 ed i 15 anni, denunciati dai carabinieri per lesioni personali aggravate in concorso. I fatti risalgono alla sera dello scorso 19 settembre. Il minore, questa la ricostruzione dei militari dell'Arma, stava camminando per strada quando è stato circondato da un gruppetto diche senza un motivo apparente l'hannocon calci e pugni alla schiena e alla nuca. Uno dei ragazzini, questo il quadro accusatorio, ha poi utilizzato unacolpendo ...