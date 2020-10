Bonus pagamenti digitali al via a dicembre: ecco i rimborsi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Garante per la privacy ha espresso parere positivo sulla bozza di regolamento che definisce il funzionamento del Programma di rimborso in denaro. Dovranno però essere adottate precise misure a garanzia dei dati personali. In base allo schema presentato dal ministero dell’economia e delle finanze, i consumatori potranno scegliere di aderire al Programma cashback tramite l’App IO o attraverso banche o società che emettono carte di pagamento (issuer). In questo modo i dati anagrafici e gli estremi delle carte di pagamento scelte per partecipare al Programma saranno comunicati alla PagoPA S.p.a., la società incaricata dal Mef della progettazione e della gestione del Sistema informativo cashback. Ogni volta che la carta di pagamento registrata sarà utilizzata dal consumatore per l’acquisto in negozio, i dati necessari (ad esempio, data e ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Garante per la privacy ha espresso parere positivo sulla bozza di regolamento che definisce il funzionamento del Programma di rimborso in denaro. Dovranno però essere adottate precise misure a garanzia dei dati personali. In base allo schema presentato dal ministero dell’economia e delle finanze, i consumatori potranno scegliere di aderire al Programma cashback tramite l’App IO o attraverso banche o società che emettono carte di pagamento (issuer). In questo modo i dati anagrafici e gli estremi delle carte di pagamento scelte per partecipare al Programma saranno comunicati alla PagoPA S.p.a., la società incaricata dal Mef della progettazione e della gestione del Sistema informativo cashback. Ogni volta che la carta di pagamento registrata sarà utilizzata dal consumatore per l’acquisto in negozio, i dati necessari (ad esempio, data e ...

In base allo schema presentato dal ministero dell’economia e delle finanze, i consumatori potranno scegliere di aderire al Programma cashback tramite l’App IO o attraverso banche o società che ...

Bonus bancomat 2020: cos’è come funziona, a chi spetta cashback

arriva anche il bonus carte di pagamento. L’idea di un bonus per i pagamenti elettronici non è certo nuova, ma sinora non è stata mai attuata a causa dell’emergenza Covid-19 che ha fatto saltare un po ...

In base allo schema presentato dal ministero dell’economia e delle finanze, i consumatori potranno scegliere di aderire al Programma cashback tramite l’App IO o attraverso banche o società che ...arriva anche il bonus carte di pagamento. L’idea di un bonus per i pagamenti elettronici non è certo nuova, ma sinora non è stata mai attuata a causa dell’emergenza Covid-19 che ha fatto saltare un po ...