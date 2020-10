“Assange libero per la nostra libertà”, nella Camera dei Deputati si chiede giustizia (Di giovedì 15 ottobre 2020) I membri del Comitato No Guerra No Nato hanno ieri rinnovato, nella Camere dei Deputati, il loro sostegno a Julian Assange e alla sua lotta contro i segreti di stato, nata nel lontano 2006 con la creazione dell’organizzazione Wikileaks. La storia di Assange È da tutti nota la vicenda di Julian Assange, fondatore del celeberrimo sito Wikileaks, e da anni ormai sotto accusa da parte degli Stati Uniti per spionaggio a loro danno.Ora trattenuto dalle forze britanniche, Assange ha raccolto negli anni svariate accuse riguardanti il suo operato giornalistico, le quali lo condannano a oltre 150 anni di prigione negli Stati Uniti, nel caso in cui fosse approvata la sua estradizione.Proprio qui si pone la battaglia di molti, tra cui il Comitato che oggi ha parlato nella Camera, i quali vedono in Assange un ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) I membri del Comitato No Guerra No Nato hanno ieri rinnovato,Camere dei, il loro sostegno a Julian Assange e alla sua lotta contro i segreti di stato, nata nel lontano 2006 con la creazione dell’organizzazione Wikileaks. La storia di Assange È da tutti nota la vicenda di Julian Assange, fondatore del celeberrimo sito Wikileaks, e da anni ormai sotto accusa da parte degli Stati Uniti per spionaggio a loro danno.Ora trattenuto dalle forze britanniche, Assange ha raccolto negli anni svariate accuse riguardanti il suo operato giornalistico, le quali lo condannano a oltre 150 anni di prigione negli Stati Uniti, nel caso in cui fosse approvata la sua estradizione.Proprio qui si pone la battaglia di molti, tra cui il Comitato che oggi ha parlato, i quali vedono in Assange un ...

jusi_lee : Assange libero per la nostra libertà - Conferenza stampa (M. Dinucci, B.... - TOSADORIDANIELA : RT @RadioRadicale: '#Assange libero per la nostra libertà.' Conferenza stampa con i rappresentanti del Comitato No Guerra No Nato, Manlio… - RadioRadicale : '#Assange libero per la nostra libertà.' Conferenza stampa con i rappresentanti del Comitato No Guerra No Nato, Ma… - farbonobo : #Assange libero per la nostra libertà - Conferenza stampa (M. Dinucci, B. Galli, G. Leoni, M. Abiti) - TommyBrain : Assange libero per la nostra libertà - Conferenza stampa (M. Dinucci, B. Galli, G. Leoni, M. Abiti)' -

