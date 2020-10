Anticipazioni Uomini e donne | GEMMA e BIAGIO | problemi in arrivo!

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Quarto appuntamento settimanale con, il dating show dei sentimenti di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.Leggi anche: Una Vita,: FELIPE riesce a ritrovare MARCIA ma…ancora protagonista delle prossime puntate della trasmissione. Stando alle ultime, non procede nel migliore dei modi la conoscenza trae la Galgani. A rovinare il tutto penserà Maria, la quale rivelerà che l’esterna conè stata solo un ripiego per, dato che quella sera l’uomo sarebbe dovuto uscire con lei (salvo poi annullare il tutto a causa di una festa di compleanno a cui lei doveva prendere parte). Si scoprirà inoltre che il cavaliere ha riportato ad Aurora alcune ...

italiaserait : Uomini e Donne 15 ottobre: la anticipazioni di oggi su Trono over e Trono Classico - gossipblogit : Uomini e Donne, anticipazioni oggi puntata 15 ottobre 2020 - TrashCafoni : UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI: L’imminente scelta di Claudio S. e il - Mauxa : #UominieDonne il retroscena, perché Gianluca decide di eliminare Camilla - infoitcultura : Uomini e Donne, Trono Classico e Trono Over: anticipazioni oggi 14 ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Uomini

Come avrete visto nelle ultime puntate di Una vita, Genoveva ha intenzione di eliminare Alfredo. Si è innamorata di Felipe e vuole vivere al suo fianco. Ed è per questo che non vuole più avere nessun ...Tutte le anticipazioni e le curiosità della puntata in onda oggi pomeriggio di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi su Canale 5.