Wolfenstein rinato e i fan degli FPS ringraziano: Machine Games compie 10 anni

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Come tutta Bethesda e Zenimax anche i singoli team si trovano alle prese con una nuova avventura dopo l'acquisizione da parte di Microsoft. Tra i tanti studi di buonissima qualità c'è anche, software house svedese a cui dobbiamo il grande ritorno diche in questi giorni festeggia i 10dalla sua nascita.Per l'occasione Bethesda ha condiviso una retrospettiva davvero da non perdere in cui il produttore esecutivo e socio fondatore Jerk Gustafsson ci parla di un decennio a: i trionfi, le difficoltà e la crescita e l'innovazione di uno studio di sviluppo nel corso di.È interessante realizzare che siamo giunti al 10ºversario di ...