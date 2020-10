W-on Track: la rubrica motorsport al femminile di Metropolitan Magazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Benvenuti in W-on Track: la nuova rubrica sul motorsport tutta al femminile delle ragazze della redazione motori di Metropolitan Magazine Italia. Piloti, ingegneri, giornaliste e altre donne unite dalla stessa passione saranno le protagoniste di articoli, puntate e interviste. L’obiettivo è ben preciso: cancellare i pregiudizi e i luoghi comuni nei confronti del “rosa” in questo settore. W-on Track: Com’è nata l’idea? L’idea della rubrica W-on Track sulle donne del motorsport, nata dal caporedattore Raffaello Caruso e dal vice-redattore Gianmarco Pieri, è stata subito accolta con grande interesse dalle quattro ragazze della redazione motori. Ognuna entrata a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Benvenuti in W-on: la nuovasultutta aldelle ragazze della redazione motori diItalia. Piloti, ingegneri, giornaliste e altre donne unite dalla stessa passione saranno le protagoniste di articoli, puntate e interviste. L’obiettivo è ben preciso: cancellare i pregiudizi e i luoghi comuni nei confronti del “rosa” in questo settore. W-on: Com’è nata l’idea? L’idea dellaW-onsulle donne del, nata dal caporedattore Raffaello Caruso e dal vice-redattore Gianmarco Pieri, è stata subito accolta con grande interesse dalle quattro ragazze della redazione motori. Ognuna entrata a ...

seminara_seb : RT @Ordine_CDL_NA: La nostra consueta e seguitissima Rubrica “Formare… Informando” contenente, in sintesi, i dati di interessanti sentenze… - Ordine_CDL_NA : La nostra consueta e seguitissima Rubrica “Formare… Informando” contenente, in sintesi, i dati di interessanti sent… - defscenario : Account che diventa una rubrica dedicata alla mia playlist - thebenesway : Oggi nuova rubrica: abbinare canzoni a eventi storici-politici. “Se sapessi come fai” di Luigi Tenco = Israele c… - Ordine_CDL_NA : Una accurata selezione di interessanti ed attuali sentenze della Suprema Corte di Cassazione nella nostra consueta… -

Ultime Notizie dalla rete : Track rubrica L'incontro storico fra due leggendarie chitarre varesenews.it GF VIP Party Ep.13: Annie Mazzola e Awed in diretta, ospite Chadia Rodriguez

Dopo la rubrica fashion di Annie arriva anche la rapper italiana n1. Grande Fratello VIP 2020: guarda i video dei protagonisti del GFVIP 5.

il ponte morandi a genova

il ponte morandi a genova Rosario Dimito per “il Messaggero” L'Europa entra a gamba tesa nella vicenda fra governo e Atlantia su Autostrade nel giorno in cui il gruppo Benetton ha respinto al mittente ...

Dopo la rubrica fashion di Annie arriva anche la rapper italiana n1. Grande Fratello VIP 2020: guarda i video dei protagonisti del GFVIP 5.il ponte morandi a genova Rosario Dimito per “il Messaggero” L'Europa entra a gamba tesa nella vicenda fra governo e Atlantia su Autostrade nel giorno in cui il gruppo Benetton ha respinto al mittente ...