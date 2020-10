Uruguay, sei minuti per intervento VAR. Tabarez non ci sta: “Questo non è calcio” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Pesante sconfitta per l'Uruguay nel match contro l'Ecuador. 4-2 il risultato finale che ha visto la squadra di Tabarez perdere pesantemente. Al termine della gara, proprio il ct della Celeste ha voluto dare il suo giudizio su un particolare episodio che ha visto protagonista il VAR.Tabarez: "6 minuti per una decisione. Non sono partite normali"caption id="attachment 935535" align="alignnone" width="553" Tabarez (getty images)/caption"Il VAR è uno strumento che è stato istituzionalizzato perché c'era un problema, quindi non vorrei discuterne in alcun modo", ha detto Tabarez. "Però quando sono necessari sei minuti per decidere su una situazione, sia esso per un rigore sia per un gol o un fuorigioco. Beh, non è calcio e non solo partite ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Pesante sconfitta per l'nel match contro l'Ecuador. 4-2 il risultato finale che ha visto la squadra diperdere pesantemente. Al termine della gara, proprio il ct della Celeste ha voluto dare il suo giudizio su un particolare episodio che ha visto protagonista il VAR.: "6per una decisione. Non sono partite normali"caption id="attachment 935535" align="alignnone" width="553"(getty images)/caption"Il VAR è uno strumento che è stato istituzionalizzato perché c'era un problema, quindi non vorrei discuterne in alcun modo", ha detto. "Però quando sono necessari seiper decidere su una situazione, sia esso per un rigore sia per un gol o un fuorigioco. Beh, non è calcio e non solo partite ...

