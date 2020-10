Termini Imerese - I commissari della Blutec approvano il progetto di Smart City Group (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ora si attende solo lok del ministero dello Sviluppo Economico per sbloccare definitivamente il possibile rilancio dellarea ex-Fiat di Termini Imerese. I commissari straordinari della Blutec, lultima società ad aver gestito il polo industriale siciliano, hanno dato parere favorevole alla proposta di Smart City Group, un consorzio di aziende intenzionato a riqualificare il distretto puntando sulleconomia circolare e le tecnologie green, comprese quelle relative alla mobilità elettrica.Impiegherà fino a 800 addetti. Il programma mette sul piatto 200 milioni di euro di investimenti e oltre 600 posti di lavoro (senza contare quelli che deriverebbero dallindotto), destinati a diventare tra i 700 e gli 800 a pieno regime. ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ora si attende solo lok del ministero dello Sviluppo Economico per sbloccare definitivamente il possibile rilanciorea ex-Fiat di. Istraordinari, lultima società ad aver gestito il polo industriale siciliano, hanno dato parere favorevole alla proposta di, un consorzio di aziende intenzionato a riqualificare il distretto puntando sulleconomia circolare e le tecnologie green, comprese quelle relative alla mobilità elettrica.Impiegherà fino a 800 addetti. Il programma mette sul piatto 200 milioni di euro di investimenti e oltre 600 posti di lavoro (senza contare quelli che deriverebbero dallindotto), destinati a diventare tra i 700 e gli 800 a pieno regime. ...

