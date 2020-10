«Speranza ha ragione: sospendere il superfluo. Ammassarsi davanti ai locali e il calcetto è superfluo» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sul Fatto Quotidiano il parere di Massimo Antonelli, direttore della Rianimazione dell’ospedale Gemelli di Roma, sulle misure del nuovo Dpcm. Antonelli dà ragione al ministro della Salute, Roberto Speranza, che domenica sera, ospite di Fazio a Che tempo che fa, aveva parlato della necessità di ridurre tutto ciò che è superfluo per tenere in vita le due uniche attività essenziali: scuola e lavoro. “Ho appena concluso il giro nel reparto Covid del Gemelli e posso dire che i malati in questi giorni arrivano, i pronto soccorso hanno già un numero di casi da fronteggiare non indifferente. Quello che servirebbe adesso sono più strutture territoriali per la quarantena post-dimissioni. Bisogna decongestionare le strutture sanitarie, qualcosa nel Lazio da questo punto ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sul Fatto Quotidiano il parere di Massimo Antonelli, direttore della Rianimazione dell’ospedale Gemelli di Roma, sulle misure del nuovo Dpcm. Antonelli dàal ministro della Salute, Roberto, che domenica sera, ospite di Fazio a Che tempo che fa, aveva parlato della necessità di ridurre tutto ciò che èper tenere in vita le due uniche attività essenziali: scuola e lavoro. “Ho appena concluso il giro nel reparto Covid del Gemelli e posso dire che i malati in questi giorni arrivano, i pronto soccorso hanno già un numero di casi da fronteggiare non indifferente. Quello che servirebbe adesso sono più strutture territoriali per la quarantena post-dimissioni. Bisogna decongestionare le strutture sanitarie, qualcosa nel Lazio da questo punto ...

